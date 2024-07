Il Lecchese nella morsa del maltempo: allagamenti e incidenti, bloccata la ferrovia

Un venerdì mattina da tregenda, come solevano dire i giornalisti sino a qualche decennio fa.

Alle prime luci dell'alba un violento temporale si è scatenato a più riprese in particolare sul lago, dove si sono verificati afflussi di pioggia decisamente straordinari uniti a raffiche di vento molto forti. In alcune zone le precipitazioni si sono trasformate in grandine. Numerosi allagamenti si sono verificati nel territorio.

Gravi danni si sono verificati in tutto il territorio, con numerosi interventi dei vigili del fuoco. Allagate le gallerie nell'Attraversamento e di corso Carlo Alberto, mentre ad Abbadia, allo svincolo in direzione sud, un incidente fra un camion e un'auto ha creato code intense sul lago. Segnalati allagamenti anche nel sottopasso di Calolzio, a Mandello preoccupazione per il livello del Meria e per diverse segnalazioni di fuga di gas. Il sindaco ha consigliato ai cittadini di non uscire di casa.

Problemi anche sulla tratta ferroviaria Tirano-Milano: la circolazione è stata momentaneamente sospesa a causa di una pianta caduta sui binari a Lierna per le forte raffiche di vento. Il maltempo ha provocato inoltre uno smottamento lungo la Sp583 a Oliveto Lario (nella foto di apertura).

L'attenzione è altissima sul fronte del rischio idrogeologico: giova ricordare che è ancora in vigore l'allerta meteo di colore arancione emessa dal centro funzionale di Regione Lombardia.

Le previsioni, per fortuna, indicano un netto miglioramento dalla giornata di sabato.

Gli estremi del 12 luglio

(massima intensità della pioggia e massime raffiche di vento - fonteCentro Meteo Lombardo)

Dervio: 147,6 mm/h (6.33), 85 km/h (6.36)

Galbiate: 443,2 mm/h (6.39), 41,8 km/h (7.34)

Lecco centro: 236 mm/h (6.46), 64,4 hm/h (8.52)

Mandello: 504.4 mm/h (8.50), 51,5 km/h (8.48)

Monte Cornizzolo: 236 mm/h (6.30), 61.2 km/h (8.55)

Piani Resinelli: 426,6 mm/h (8.57), 37 km/h (8.52)

Valmadrera: 311,4 mm/h (6.43), 47 km/h (6.29)