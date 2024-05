Danni e allagamenti: 60 operazioni sul territorio lecchese

Ore d'intenso lavoro, ma non è finita. Il territorio lecchese è stato colpito dall'ondata di maltempo che ha caratterizzato la giornata di mercoledì 15 maggio, ma altra pioggia è attesa per quella odierna: la situazione degli interventi dei vigili del fuoco legati al maltempo in Lombardia e nel Lecchese continua a migliorare: finora, sono stati effettuati complessivamente 790 interventi di soccorso tecnico urgente, segnalando una netta diminuzione rispetto all'inizio dell'emergenza; 60 di questi riguardano proprio il nostro territorio, con la Brianza che è finita maggiormente nell'occhio del ciclone

Il resoconto degli interventi effettuati nelle province lombarde:

Bergamo: 15 interventi

Brescia: 5 interventi

Como: 90 interventi

Cremona: 65 interventi

Lecco: 60 interventi

Lodi: 100 interventi

Monza: 104 interventi

Milano: 237 interventi

Mantova: 11 interventi

Pavia: 0 interventi

Sondrio: 10 interventi

Varese: 93 interventi

Chiusa la Statale 36

Mercoledì sera la strada statale 36racc 'Raccordo Lecco-Valsassina' è provvisoriamente chiusa da Ballabio in direzione sud/Lecco per consentire gli interventi di ripristino in seguito al maltempo che ha interessato la zona. Il completamento delle attività, ha riferito Anas in una nota, è proseguito per tutta la notte e verso le 5 di giovedì mattina è stata riaperta al traffico.

Brianza massacrata dal maltempo

È stato un mercoledì pomeriggio di grande lavoro per il comando provinciale dei Vigili del fuoco. Il maltempo, per cui sono scattate due allerte meteo, si è fatto sentire con una serie di danni provocati nel territorio.

Numerosi sono gli interventi effettuati dalle squadre, i principali per soccorso a persone bloccate, smottamenti, allagamenti, taglio piante pericolanti e rimozione ostacoli dalla carreggiata.

L'evento più rilevante a Missaglia, dove un tratto di strada è franato, creando così una voragine. Per fortuna nessuna persona è rimasta coinvolta nel crollo.

A Torre de' Busi un albero è stato abbattuto dalle forti piogge in strada e ha ostruito la carreggiata. I vigili del fuoco si sono attivati per rimuoverlo e ripristinare la circolazione.

Le zone più colpite in provincia, fanno sapere dal comando di Piazza Bione, sono quelle comprese tra Lecco e il Merate se. A Monticello un box si è completamente allagato, come testimonia la foto in basso.

Pompieri anche d'appoggio per altri territori flagellati dal maltempo: nel pomeriggio è stata inviata una squadra con idrovora da Lecco in rinforzo al comando dei Vigili del fuoco di Monza.