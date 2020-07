Maltempo sul Lecchese: vari interventi dei pompieri sul territorio, a Oliveto esonda un torrente

I Vigili del fuoco del Comando di Lecco sono stati chiamati a intervenire, venerdì 24 luglio, in numerosi interventi a causa delle avverse condizioni meteo e delle intense precipitazioni che si sono abbattute sul territorio tra la nottata e la mattinata.

A partire dalle 5:30 di stamattina, infatti, i Vigili del Comando di Piazza Bione hanno effettuato una ventina d'interventi di soccorso per le conseguenze delle forti piogge che hanno colpito con particolare intensità il Meratese. Per arginare i danni dell’acqua e per altri interventi di soccorso tecnico urgente sono state inviate sul posto numerose squadre dal Comando di Lecco e dai Distaccamenti volontari di Merate, Valmadrera e Bellano.

Nel comune di Oliveto Lario, inoltre, un torrente è esondato, provocando gravi danni ad un'abitazione limitrofa.