Maltempo, monitorato il Varrone. Preoccupa l'acqua dalle montagne

Maltempo, occhi puntati sul torrente Varrone e sulle numerose vallette che scendono a valle verso le strade provinciali dell'Altolago. Le forti piogge abbattutesi nel corso della giornata di lunedì (a Dervio, alle 12.34, erano già caduti 27,3 mm - fonte Centro meteo lombardo) sul territorio hanno causato più di un problema e fatto innalzare in maniera notevole l'asticella dell'attenzione. L'allerta per rischio idraulico e idrogeologico è in vigore sino alla mezzanotte. Il meteo, nelle prossime ore, dovrebbe quantomeno garantire maggiore stabilità e la fine delle precipitazioni.

A Dervio, ha fatto sapere il sindaco Stefano Cassinelli nel tardo pomeriggio, "il livello del Varrone si è alzato molto rapidamente. Alla diga di Pagnona hanno verificato un passaggio di 50 metri cubi di acqua al secondo, ma nel tardo pomeriggio la situazione si è tranquillizata. La Protezione civile sta monitorando, abbiamo comunque preparato l'escavatore per sbloccare eventuali tronchi che possono incastrarsi sotto il ponte, come accaduto nel 2019. La situazione sembra sotto controllo, dipenderà dalle eventuali precipitazioni delle prossime ore".

Sia sulla SP67 sia sulla SP72 l'ingente quantità di acqua caduta dalla montagna, come si può vedere nel video (sotto), ha intasato le vallette a lato della carreggiata in diversi punti e si è reso necessario l'intervento delle forze di soccorso per mettere in sicurezza i tratti interessati. "Per ora non si segnala nessuna situazione critica, stiamo tenendo monitorata la situazione" ha dichiarato Antonio Rusconi, sindaco di Bellano.

La spaventosa forza dell'acqua a Dervio