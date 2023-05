Il maltempo non fa sconti: cadono gli alberi, problemi sul lago

L'allerta meteo diramata per le piogge in arrivo sul Lecchese è stata centrata. Nel corso della mattinata di mercoledì 10 maggio ha continuato a piovere costantemente in tutto il nostro territorio ed è stato necessario mobilitare i pompieri per portare a termine più di un intervento. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco per tagliare alberi caduti a causa del maltempo, inoltre a Lierna la squadra nautica del distaccamento di Bellano è intervenuta per recuperare una piccola barca alla deriva.

L'evoluzione meteorologica

Per la giornata di mercoledì 10 persisteranno condizioni instabili con piogge diffuse su tutta la regione da deboli a moderate nella notte e fino alle prime ore del mattino. Le piogge assumeranno anche carattere convettivo nella prima parte della giornata, più probabile la componente temporalesca nelle ore pomeridiane e in particolare sui settori prealpini e di alta pianura occidentale. Nella tarda mattinata temporanea attenuazione delle piogge sui settori occidentali, mentre insisteranno deboli a tratti moderate sulla parte orientale e fascia prealpina. Nel pomeriggio nuovi impulsi perturbati si attiveranno sparsi sui settori prealpini e di pianura ed entro la serata si attende un progressivo esaurimento delle piogge a partire dai settori occidentali.