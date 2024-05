Le forti piogge hanno ingrossato il lago e i fiumi: cosa è successo

L'emergenza causata dagli eventi meteorologici delle scorse ore non si è ancora placata. Le ultime previsioni inducono comunque un po' di ottimismo.

A Como si guarda con particolare preoccupazione al livello idrometrico del lago. Alle ore 7 di venerdì il Lario (rilavamento a Malgrate) ha un livello di 106.3 centimetri, più di un metro sopra lo zero, con un afflusso di 651,7 metri cubi al secondo e un deflusso di 479,3. Il riempimento è all'85,3%, una situazione per ora migliore rispetto agli altri laghi lombardi (dati da laghi.net).

Svaso alla diga Fornaci

Occhi puntati anche sui fiumi. Nel corso della giornata di giovedì 16 maggio, hanno spiegato dal Parco regionale della Valle del Lambro, sono continuate le attività di svaso della diga delle Fornaci a Inverigo (Como), con il rilascio graduale di 700mila metri cubi, nell'obiettivo di preparare la struttura a ricevere le ulteriori piogge previste.

A partire dalle ore 16 è stata ridotta la portata di scarico della diga per non aggravare le condizioni di valle, in considerazione dell'arrivo, da sud, dei primi scrosci temporaleschi.

Contemporaneamente, nel corso della tarda mattinata di giovedì sono state avviate le operazioni di preparazione allo svaso del Lago di Pusiano - cresciuto di mezzo metro a causa della piogge e della piena del Lambro - che, viste le condizioni meteo, sarà effettuato a partire dalla prima mattinata di oggi, venerdì 17 maggio.

Rimane sempre operativa la struttura di Brenno a Costa Masnaga, in caso di raggiungimento di livelli significativi della Bevera di Brianza.