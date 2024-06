Lecco invasa dall'acqua: violenta ondata di maltempo sulla città

Previsioni confermate, decisamente. La prima serata lecchese è stata contraddistinta dall'arrivo di una violenta ondata di maltempo che ha scaricato tanta acqua sulla città capoluogo - e non solo - dalle 20 circa in avanti: quella che viene impropriamente chiamata bomba d'acqua si è scaricata con notevole potenza per circa mezz'ora, rendendo letteralmente dei fiumi le strade. Di fronte ai viaggiatori si è parato un muro d'acqua, effetto accentuato dal forte vento che ha raggiunto picchi di 37km/h, mentre le centraline di Lecco hanno registrato accumuli per poco meno di 50mm nel corso di tutta la giornata. Insomma, non un grande inizio d'estate.

Il maltempo massacra la Lombardia

La violenta ondata di maltempo ha colpito il territorio lombardo, causando gravi disagi e danni in diverse zone della regione. Attualmente, i vigili del fuoco hanno registrato oltre duecento richieste di soccorso tecnico urgente da parte dei cittadini. Le province maggiormente colpite da questo evento meteorologico sono Milano, Lecco, Bergamo e Pavia, dove si sono verificati numerosi episodi di allagamenti, caduta di piante e tetti lesionati a causa della forza del vento e delle intense piogge.