Giornata flagellata dal maltempo: una quarantina di interventi nel territorio

Il Lecchese flagellato dalla perturbazione abbattutasi sulla provincia, accompagnata da fortissime raffiche di vento. La tempesta abbattutasi sul Lecchese nella giornata di oggi, venerdì 25 settembre, ha causato e sta ancora causando ingenti danni. I Vigili del fuoco sono stati costretti a ben 36 interventi.

Sono intervenute squadre del Comando di Lecco, del Distaccamento di Bellano, del Distaccamento di Merate e del distaccamento di Valmadrera.

Alcuni interventi sono ancora in fase di svolgimento nella serata di venerdì: innumerevoli tagli di piante pericolanti, tetti scoperchiati, cartelloni pericolanti e imbarcazioni alla deriva.

I Comuni più colpiti sono stati Nibionno, Sirone, Molteno, Valmadrera, Bosisio Parini, Brivio, Ballabio, Lecco, Annone Brianza, Varenna, Bellano, Civate e Oggiono.

Lecco, caduti 33 mm di pioggia

A Lecco Centro sono caduti 33 mm di pioggia tra le ore 10 e le 13, mentre il picco si è registrato ad Abbadia Lariana (Dati Centro Meteo Lombardo), oltre 80 mm (per dare un'idea: nell'ultimo mese ne erano caduti 191). La situazione peggiore si è vissuta proprio nella zona del centro lago e in Valsassina. Sempre ad Abbadia, si sono registrate raffiche di vento a 80 km/h, mentre allo Zucco Orscellera, si sono sfiorati i 120 km/h.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Inevitabili, nel corso della giornata, anche disagi alla viabilità. L'allerta per rischio idrogeologico è scaduta alle ore 18, i gruppi di Protezione civile in provincia sono comunque mobilitati e pronti all'intervento in caso di dissesto idrogeologico.