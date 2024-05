Maltrattavano e umiliavano anziana malata: allontanati badante e due suoi parenti

Maltrattavano e umiliavano anziana con problemi psichiatrici: allontanati badante e due suoi parenti. Nella giornata del 23 maggio personale della Squadra mobile della Questura di Lecco, a seguito di una complessa attività d'indagine coordinata dalla Procura di Lecco, ha dato esecuzione a tre misure cautelari di allontanamento dalla casa familiare disposte dal Gip del Tribunale di Lecco.

L'avvio delle indagini

Le indagini sono scattate dalla denuncia sporta da una donna di origini peruviane, badante di professione, che segnalava l'occupazione abusiva di un immobile di sua proprietà. Gli accertamenti dei poliziotti hanno permesso di delineare un quadro diverso. L'inquilino, infatti, ha smentito di avere occupato abusivamente l'immobile e ha assicurato di essere stato autorizzato a viverci e a effettuare lavori di ristrutturazione dalla donna stessa.

L'uomo ha riferito di essere stato ospitato, al suo arrivo in Italia, presso l'abitazione di un'anziana in cui la connazionale svolgeva l'attività di badante, ospitalità che veniva offerta a diversi stranieri. L'inquilino ha riferito inoltre agli inquirenti di aver assistito a episodi di maltrattamenti ai danni dell'anziana donna da parte della badante.

Possibile caso di circonvenzione

Nel corso dell'attività investigativa condotta dalla Squadra mobile di Lecco, durata diversi mesi, gli elementi acquisiti hanno confermato la testimonianza dell'uomo: la badante approfittava delle condizioni di fragilità dell'anziana, affetta da patologie psichiatriche, facendo delineare così un possibile quadro di circonvenzione.

Non solo: gli agenti hanno appurato che effettivamente l'anziana era vittima di maltrattamenti giornalieri dalla badante e da ulteriori due suoi connazionali, a lei legati da vincoli di parentela, domiciliati dalla badante stessa nell'abitazione dell'anziana. L'anziana veniva sottoposta a sevizie quotidiane da parte dei tre cittadini stranieri, i quali, approfittando delle sue condizioni di fragilità, la sottoponevano a continue umiliazioni verbali e a violenze fisiche.

Per questo sono state emesse a carico dei tre soggetti altrettante misure cautelari dell'allontanamento dalla casa famiglia, accompagnate dal divieto di comunicare in qualsiasi forma con l'anziana. L'anziana si trova ora al sicuro in una struttura idonea.