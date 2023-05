Il Consiglio di Stato dà ragione al Mamaioa: “Ora abbiamo regole certe”

Il Consiglio di Stato conferma la sentenza del Tar. Il Tribunale si era espresso in merito al ricorso del Mamaioa sull'interpretazione della normativa per l'occupazione del suolo pubblico. L'assessore all'attrattività territoriale Giovanni Cattaneo ha guardato il bicchiere mezzo pieno: “Ora abbiamo una situazione certa, definita dal giudice di appello. Questo significa che i pubblici esercizi potranno chiedere al Comune, fino alla fine del 2023, più spazio all'esterno della loro attività, prorogando gli aiuti dovuti alla situazione emergenziale del Covid e ai rincari dell'inflazione”.

Il Tar aveva bloccato l'ordinanza di sgombero voluta dall'Amministrazione comunale nei confronti del locale sito in centro città che sta occupando uno spazio in piazza Cermenati “in modo difforme dal regolamento comunale”, ricorda una nota del Comune. L'indicazione del tribunale amministrativo, confermata oggi dal Consiglio di Stato, è invece quella di concedere questa occupazione in virtù dello stato emergenziale indicato dal Governo.

“Confido che il lavoro avviato negli ultimi mesi con le associazioni di categoria - conclude Cattaneo - possa proseguire ora più rapidamente, senza più la spada di Damocle dei pronunciamenti legali e la certezza di quali spazi ciascuno possa occupare, per rendere concreti alcuni interventi a sostegno dei pubblici esercizi perché siano sempre più protagonisti dell'accoglienza turistica e di un'animazione sana e di qualità di tutta quanta la città”.

Valsecchi: “Cattaneo si è schiantato”

“Avevo detto sia pubblicamente in consiglio comunale, in commissione e privatamente all'assessore Cattaneo che l'accanimento contro i commercianti del centro cittadino l'avrebbe portato a schiantarsi. E così è stato!”: l'affondo è di Corrado Valsecchi, consigliere comunale e membro della giunta Brivio II, oggi capogruppo di Appello per Lecco. Come consigliere comunale ho il compito, il diritto e il dovere di consigliare l'attuale maggioranza che governa la città; tuttavia, finora qualsiasi consiglio disinteressato abbia dato, nonostante sieda tra i banchi della minoranza consiliare, hanno sempre reagito in modo stizzito e facendo l'opposto di quello che proponevo. Sia che si parlasse di non mettere sotto i platani la cosiddetta "Japonese nana", soldi buttati al vento perché nel giro di un amen, come si è potuto verificare, è stata cancellata e distrutta, sia che si trattasse del nuovo Municipio con i rischi e le brutte figure che si sono puntualmente verificate, per l'ostello, il dehor di pescarenico, il Bione e via di questo passo”, ricorda.

“Cerco di mettercela tutta nel dare buoni consigli, ma non c'è peggior sordo di chi non vuole sentire - ha rivendicato -. Hanno speso 10mila euro per mettere borchie antiestetiche nelle piazze, peraltro qualcuna sta già staccandosi, lasciando su pavimentazioni che hanno 500 anni di vita sotto i portici dei fori, su aree calpestabili, che in gran parte, sono di proprietà privata e i proprietari nemmeno sono stati avvisati che sarebbero state "inchiodate" delle borchie di acciaio per delimitare il perimetro dei tavolini. Mi è stato risposto che il Comune poteva farlo grazie a una legge di "Reale diritto". Ammesso e non concesso che sia così se vai a piantare qualcosa in casa degli altri almeno l'educazione di informarli mi sembra il minimo sindacale. Non vi pare. In ogni caso leggo il comunicato stampa del Comune che giudico incommentabile. Hanno fatto l'ennesima guerra sui tavolini e l'hanno persa su una questione che poteva essere risolta solo con un po' di buon senso, adesso aspettiamo la prossima battaglia di questa amministrazione per sapere chi sarà il prossimo nemico numero 1 di turno”.