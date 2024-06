Mobilitazione contro le baby gang: "Più controlli e un Consiglio straordinario"

"Chi viene a Mandello a delinquere e a vandalizzare deve sapere che ha sbagliato posto". Con queste parole Igor Amadori, consigliere comunale e dirigente provinciale di Fratelli d'Italia, annuncia la richiesta di organizzare un Consiglio comunale straordinario dopo i recenti episodi di violenza, con aggressioni e vandalismi avvenuti di recente nella cittadina del lago. A compierli e a seminare paura in un comune generalmente tranquillo, sono state soprattutto baby gang provenienti da fuori. Anche per questo sono stati di recente potenziati i controlli da parte delle forze dell'ordine a partire dalla stazione ferroviaria.

"Il compito di noi consiglieri comunali - scrive Amadori - è quello di supportare la nostra amministrazione e il sindaco in tutti gli ambiti, anche in quello relativo all'ordine pubblico. La nostra Polizia locale e i militari dell'Arma della locale stazione, ai quali va il nostro ringraziamento, non possono affrontare da soli l'attuale livello di microcriminalità che si sta verificando a causa degli arrivi giornalieri e dei reati commessi da baby gang".

"Per questo motivo - aggiunge l'esponente della maggioranza che sostiene la giunta Fasoli - abbiamo chiesto la convocazione del Consiglio comunale straordinario dove sosterrò l'intervento e il supporto della Prefettura e della Questura a sostegno delle forze già impegnate. Come Fratelli d'Italia abbiamo già portato a conoscenza dei nostri rappresentanti nelle istituzioni l'attuale situazione e chiesto la calendarizzazione del disegno di legge presentato due anni fa dal senatore Butti, vista l'importanza di questa proposta che va a riempire il vuoto legislativo per i reati commessi da gruppi di ragazzi minorenni. L'impegno che mettiamo per affrontare la situazione - conclude Amadori - è massimo".