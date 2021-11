Mandello, cadono rocce dalla parete sovrastante: chiusa Via Parini

Materiale roccioso si stacca dalla parete, strada chiusa per consentire le opportune verifiche e garantire la piena sicurezza per automobilisti e pedoni.

È accaduto questa mattina, venerdì, a Mandello. La zona interessata è Via Parini, breve tratto che collega Piazza IV Novembre nella frazione di Molina con Via Carcano, importante in quanto punto di passaggio (oltre che di parecchi lavoratori) dei residenti della località Rogola e della frazione alta di Somana.

L'allerta è scattata in mattinata dopo il distacco di alcune rocce dalla parete (in cima si trovano alcune abitazioni) e il crollo nella sottostante roggia che un tempo scorreva a valle. Immediatamente si sono attivati gli uffici comunali, che hanno ordinato la chiusura del tratto di strada. "Sono in corso verifiche per la messa in sicurezza, necessaria alla riapertura della strada" ha fatto sapere il sindaco di Mandello Riccardo Fasoli.

