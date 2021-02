Covid, il sindaco di Mandello ringrazia i giovani: «Hanno aiutato a sensibilizzare»

I dati del contagio in paese non aumentano, Fasoli: «Mi hanno dato una mano con i coetanei. Esagerare in questo momento può farci tornare più velocemente a restrizioni più importanti»

Migliora la situazione covid a Mandello e il sindaco ringrazia i giovani del paese. Qualche settimana fa, la situazione era opposta, con i ragazzi nel mirino delle critiche per gli assembramenti lungo le vie del paese che mettevano a repentaglio la sicurezza di tutti; oggi, invece, è anche grazie all'apporto dei ragazzi se i casi non sono aumentati e sono almeno costanti. L'ultimo dato parla di 59 positivi, di cui 12 sotto i 30 anni e 7 sopra gli 80.

«Ringrazio pubblicamente i giovani che mi hanno dato una mano a sensibilizzare i loro coetanei al rispetto delle regole. Esagerare in questo momento può farci tornare più velocemente a restrizioni più importanti che ci toglierebbero quel poco di attività extra-lavorative e sociali che oggi sono possibili. Tanti hanno capito, pochi continuano a non capire, anche tra gli adulti».

Vaccini per gli over 80

Il Comune di Mandello informa che la Struttura Servizi Sociali del Comune di Mandello del Lario è disponibile alla prenotazione della vaccinazione per coloro che hanno difficoltà nell'espletare la procedura.

Per appuntamento telefonare al numero 0341 700945 dalle ore 9 alle ore 13. Il luogo di vaccinazione dovrebbe essere definito a breve e, per i cittadini di Mandello, sarà identificato in uno dei comuni della sponda orientale del lago.

«Abbiamo espresso disponibilità per strutture nel nostro territorio per facilitare l'accesso ai circa mille nostri compaesani che hanno diritto alla vaccinazione - spiega Fasoli - Chiedo a tutti di accogliere favorevolmente questa possibilità vaccinale: abbiamo già perso troppi nostri anziani per questo maledetto virus».