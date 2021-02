Serata alcolica nel Lecchese: doppio intervento di soccorso in provincia

Due interventi del soccorso per intossicazione etilica, in orari in cui i bar sono già chiusi per le restrizioni covid, si sono verificati nella prima serata di martedì in due comuni della nostra provincia.

La prima chiamata alle 19.15 per soccorrere un uomo di 36 anni in Via Molinetto a Cremeno. L'equipaggio della Croce rossa è intervenuto e ha trasportato il malcapitato in ospedale in codice verde.

Poco più tardi, alle 20, chiamata in Via Risorgimento a Mandello, per un 22enne successivamente condotto al nosocomio cittadino (anch'egli in codice verde) dai volontari del Soccorso degli alpini. In entrambi gli episodi sono stati allertati anche i Carabinieri del comando di Lecco.