Mandello. Abbandona rifiuti, incastrato con la fototrappola: cittadino sanzionato

Multati per abbandono di rifiuti. Nelle scorse setimane a Mandello ha preso il via una campagna di monitoraggio del territorio al fine di individuare i soggetti che compiono quegli atti che, seppur di lieve gravità, deturpano le aree pubbliche.

«Spesso vengono abbandonati nei giorni di non raccolta dei sacchetti della pattumiera nelle vicinanze dei cestini pubblici o all'interno di essi. Un gesto irrispettoso nei confronti della comunità e del servizio di porta a porta che gli altri cittadini rispettano - spiega il sindaco Riccardo Fasoli - Utilizzando la fototrappola in dotazione alla nostra Polizia locale stiamo individuando e sanzionando le persone che compiono queste mancanze di rispetto, come l'abbandono di rifiuti o la mancanza di raccolta delle deiezioni degli animali domestici».

Nel video fornito dall'Amministrazione comunale di Mandello, le immagini fanno riferimento a uno dei primi interventi, con un cittadino individuato e sanzionato per abbandono di rifiuti. Al momento si registrano una ventina di multe correlate all'abbandono di rifiuti, di cui una, per l'appunto, tramite l'uso della fototrappola.

I cittadini possono segnalare alla Polizia locale di Mandello, prosegue Fasoli, «situazioni di particolare degrado e maleducazione. Serve spesso un luogo dove poter posizionare la fototrappola e inquadrare l'area pubblica oggetto di verifica. Anche in questo cittadini possono essere di aiuto fornendo l'autorizzazione alla posa della stessa all'interno delle loro proprietà. Si invita tutta la cittadinza ad avere rispetto per le aree pubbliche, per i regolamenti e le regole del vivere in comunità».