Recuperato furgone rubato e catturati i responsabili

Il sistema di videosorveglianza cittadino, aggiornato negli ultimi anni e potenziato con il collegamento delle telecamere lungo la sp72 a nord e sud del centro abitato, ha permesso alla Polizia locale di individuare un furgone rubato e di risalire ai responsabili del colpo. Succede a Mandello del Lario, dove il sindaco Riccardo Fasoli si è complimentato con il team di agenti guidati dal comandante Mario Modica per il risultato raggiunto sul fronte del rispetto delle legalità.

Come illustrato da Modica a Fasoli, nella giornata di ieri, mercoledì 31 maggio grazie alle telecamere con sistema Ocr (lettura targhe), gli agenti Airò e Lafranconi hanno recuperato un furgone oggetto di furto e "preso" il conducente con il passeggero. Il furgone è stato quindi posto sotto sequestro in attesa del legittimo dell'arrivo del proprietario per il ritiro. Il conducente e il passeggero che viaggiavano sul veicolo rubato sono stati denunciati all'autorità giudiziaria. Nei prossimi giorni proseguiranno le dovute attività giudiziarie nei loro confronti.

"Si tratta di un bel risultato - spiegano sindaco e comandante - ottenuto grazie al sistema integrato di video sorveglianza che permette di controllare non solo chi non ha assicurazione o revisione, ma anche tutti i veicoli rubati presenti in Italia e pure quelli "non sottratti" ma segnalati da tutte le polizie italiane in uso a persone sospette".