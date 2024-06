Cade dalla scala su una recinzione: gravissimo infortunio domestico a Mandello

Gravissimo infortunio domestico a Mandello del Lario. Un uomo di 86 anni ha riportato profonde ferite a una gamba dopo essere caduto da una scala su una recinzione ed è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Manzoni di Lecco.

L'allarme ad Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza - è scattato poco prima di mezzogiorno di oggi, giovedì 27 giugno, in via Oliveti. L'allerta era inizialmente scattata in codice giallo, poi la situazione è apparsa più grave del previsto. Sul posto, lungo la strada che costeggia la proprietà privata, si è portata l'ambulanza del Soccorso Mandellese.

L'equipaggio ha subito prestato aiuto all'anziano che si trovava in gravi condizioni: l'impatto sulla cancellata a seguito della caduta dalla scala è stato infatti violento e doloroso, provocando all'uomo profonde lesioni da taglio a un arto inferiore.