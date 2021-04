Incidente in bici a Mandello, 50enne trasportato d'urgenza in ospedale

Intervento oggi pomeriggio dei soccorsi in codice rosso nella frazione di Maggiana

È stato trasportato in ospedale in codice rosso dopo essere finito con la propria bicicletta contro un ostacolo, probabilmente il muretto di contenimento a lato della strada. Grave incidente alle 15.45 di oggi, venerdì 23 aprile, nella frazione di Maggiana a Mandello.

Un 50enne stava scendendo in sella alla propria bicicletta lungo via per Maggiana quando probabilmente ha perso l'equilibrio impattando violentemente contro la parete a lato della carreggiata, cadendo poi a terra. Dopo l'allarme, sono prontamente giunti sul posto i soccorritori di Areu con l'ambulanza del Soccorso di Mandello e gli agenti della Polizia locale.

Inizialmente scattato in codice giallo, l'intervento è poi "peggiorato" in rosso. Sul posto è arrivato anche l'elisoccorso. Il 50enne - che risiederebbe nel Mandellese - è stato prima rianimato sul luogo dell'incidente e poi trasportato d'urgenza all'ospedale Manzoni di Lecco. Le sue condizioni sarebbero gravi.