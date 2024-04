Incidente con il quad nei boschi: 3 feriti e imponente intervento dei soccorsi

Impegnativo intervento di soccorsi e vigili del fuoco nella notte per portare in salvo tre persone rimaste ferite con il quad in una zona impervia di Mandello. L'allarme è scattato alle 23.30 di martedì 16 aprile e immediatamente è stato predisposto il quartier generale dei soccorsi in via Rossana.

Oltre 25 soccorritori al lavoro

In azione i vigili del fuoco di Lecco, Bellano e Valmadrera - oltre a due equipaggi del comando di Sondrio in supporto - per un totale di 8 squadre a bordo di altrettanti mezzi fuoristrada e 18 operatori tra cui squadre Saf (Speleo alpino fluviali). Sul posto anche personale di Areu con auto medica, ambulanze, eliambulanza e tecnici del soccorso alpino Cnsas, tutti allertati in codice giallo. Nel complesso, considerando tutti i team intervenuti, oltre 25 soccorritori al lavoro.

Rimasti feriti e portati in salvo tre ragazzi di 24, 25 e 26 anni

Un imponente team di soccorritori per recuperare e trasportare in zona sicura 3 persone rimaste ferite dopo un incidente a bordo di un quad nei boschi. Si tratta di tre giovani di 24, 25 e 26 anni. I vigili del fuoco, dopo aver trovato i 3 sul sentiero, tramite l'utilizzo di motoseghe hanno raggiunto il luogo dell'incidente e messo in sicurezza la zona.

Successivamente hanno recuperato il mezzo ribaltato per poi trasportarlo in zona sicura tramite Tirfor, catene, corde e un mezzo fuoristrada. L'intervento di soccorso è durato circa 4 ore, fino al recupero dei ragazzi portati in salvo: non sarebbe stato necessario il trasporto in ospedale, le loro condizioni non sarebbero dunque gravi nonostante la paura per l'accaduto.