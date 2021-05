Infortunio domestico a Mandello: muore 75enne

Tragedia a Somana, frazione di Mandello, nella tarda mattinata di oggi, venerdì. Dalle prime informazioni raccolte si tratta di un incidente domestico avvenuto in una baita nelle immediate vicinanze della strada per Santa Maria. Vittima un uomo di 75 anni che sarebbe caduto dal tetto mentre effettuava dei lavori in casa.

La chiamata ai soccorsi è scattata poco prima delle 11: la centrale operativa di Areu ha inviato sul posto una squadra del Soccorso alpino e l'elicottero decollato dal Sant'Anna di Como, in un secondo momento rientrato alla piazzola del campo sportivo. Per l'uomo, però, non c'è stato nulla da fare, al momento dell'intervento era infatti già deceduto. Allertati per il tragico infortunio anche i Carabinieri della locale stazione.