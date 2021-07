Cade dal palco del cineteatro: infortunio per l'assessore mandellese Gatti

Infortunio per l'assessore alloSport del Comune di Mandello Sergio Gatti. Mercoledì mattina intorno alle 10 l'amministratore lariano si trovava al cineteatro De André di Piazza Leonardo Da Vinci, quando è caduto dal palco precipitando sul pavimento della platea.

Gatti, 69 anni, è stato prontamente soccorso: sul posto è stata inviata dalla centrale di Areu l'ambulanza con il personale del vicino soccorso degli Alpini di Mandello. L'assessore è stato così trasportato all'ospedale Manzoni di Lecco dov'è giunto in codice verde. Nella caduta, Gatti ha riportato la frattura di due costole con l'interessamento di un polmone.

Le sue condizioni sono comunque in netto miglioramento, come ha rassicurato lo stesso assessore dalla camera di ospedale. "Tutto sotto controllo, sto meglio" ha detto. La degenza dovrebbe durare ancora qualche giorno, dopo di che Gatti potrà tornare a casa per recuperare e ricominciare la sua attività amministrativa.