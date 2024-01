Dolore a Mandello per la scomparsa di Gianni Pandiani, travolto da un albero

Grande cordoglio a Mandello per la scomparsa, in un tragico incidente avvenuto nei boschi sopra Somana, di Giovanni Pandiani, 63enne residente in paese. L'uomo stava tagliando legna nei pressi del suo casolare quando è stato colpito da un albero che non gli ha lasciato scampo.

"Gianni", come tutti lo chiamavano, viveva nella zona dei Mulini con i famigliari ed era molto noto a Mandello per via del suo impegno in diversi settori. Già lavoratore alla Gilardoni cilindri, vantava un passato da atleta alla Canottieri Moto Guzzi, con la cui casacca rossa aveva raggiunto notevoli risultati a livello Master (due titolo mondiali), ed era solito partecipare alla vita dell'oratorio San Lorenzo a Mandello basso dando il suo prezioso contributo in cucina in occasione delle manifestazioni organizzate dalla parrocchia. Altra sua passione, da buon mandellese, era rappresentata dai motori e ovviamente dalle due ruote dell'Aquila.

Gianni lascia la moglie Erica, il figlio Alessandro, la mamma Giacomina, la sorella Antonella e il fratello Giulio. Il funerale sarà celebrato lunedì 8 gennaio alle ore 14.30 alla chiesa parrocchiale di San Lorenzo, preceduto alle 14 dal rosario. Si proseguirà quindi per il tempio crematorio.

La famiglia ringrazia tutti coloro i quali hanno partecipato giovedì sera alle ricerche e invita a devolvere offerte al Soccorso alpino.

(Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)