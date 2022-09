Notte movimentata a Mandello: tre interventi dei soccorsi

Notte movimentata a Mandello. I soccorsi del 118 sono dovuti intervenire tre volte nel giro di un paio d'ore nel comune del lago, tra il centro paese e la località Moregallo, per tre distinti episodi.

Il primo intervento è scattato alle ore 3.15 in codice giallo in via Medaglie Olimpiche per prestare aiuto a un uomo trovatosi in difficoltà per avere ecceduto con le bevande alcoliche. A seguito dell'intossicazione etilica, il paziente è stato trasportato all'ospedale Manzoni di Lecco.

Alle 4.30 l'ambulanza del Soccorso Mandellese ha invece raggiunto via Statale per un incidente avvenuto all'altezza del civico 30: un giovane è uscito di strada con la propria auto andando a finire contro un ostacolo. L'automobilista ha riportato alcuni traumi ed è stato trasportato in codice giallo in ospedale.

Terzo intervento del 118 poco prima delle ore 5 sempre di domenica 4 settembre in via Moregallo. In questo caso è scoppiata una lite tra due giovani di 24 anni: uno dei due è stato trasportato al Pronto Soccorso di Erba in codice verde. Allertati anche i Carabinieri del Comando provinciale di Lecco.