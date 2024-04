Rifanno il bagno e gettano le piastrelle sul Viandante. Il sindaco: "Ignoranti"

Cocci di piastrelle infrante abbandonate in mezzo alla natura. Ennesimo episodio sconcertante a Mandello, uno di quelli che testimoniano l'assurdo grado di inciviltà raggiunto ai giorni nostri. I soliti ignoti hanno colpito nei boschi sopra la frazione di Somana, in particolare l'agrosilvopastorale che conduce al Sentiero del Fiume.

"Qualcuno ha pensato bene di gettare lì una quantità enorme di piastrelle da smaltire, con ogni probabilità dopo avere rifatto un bagno - spiega il sindaco di Mandello Riccardo Fasoli - La cosa che fa arrabbiare di più è che sono state lasciate lungo le scalette del Sentiero del Viandante, in vista per i tanti escursionisti. Io mi chiedo come sia possibile che nel 2024 ci sia in giro gente così ignorante: non lascia certo sperare in un mondo migliore".

La 'discarica improvvisata' è stata rimossa dagli operai del Comune venerdì mattina, ma non è la prima volta che accadono episodi di questo genere. "Ormai purtroppo è diventato frequente - rimarca Fasoli - Qui siamo oltre l'inciviltà: oggigiorno sono a disposizione dei cittadini un'infinità di servizi e spesso gratuiti, non siamo più negli anni Sessanta dove tutti erano abituati a scaricare rifiuti ovunque. Si tratta di una gran quantità di materiale che deve avere richiesto almeno due o tre viaggi".

Per questo motivo le ipotesi al vaglio della Polizia locale si concentrano su una ditta o un privato che abbia cercato di disfarsi delle piastrelle dopo avere eseguito un lavoro. "Se sono saliti a Somana con un mezzo tipo Ape o furgoncino potremmo risalire alla loro identità attraverso le telecamere. Proveremo a guardare le registrazioni" annuncia Fasoli.