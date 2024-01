Trovato morto in casa, non si avevano più sue notizie da giorni

Dramma a Mandello del Lario, dove un uomo di 76 anni del quale non si avevano più notizie da una ventina di giorni è stato trovato morto in casa. Il tragico ritrovamento è avvenuto l'ultimo giorno dell'anno in un'abitazione di via Manzoni, la strada che collega la Provinciale con il lungolago. La macchina dell'anziano, classe 1947, si trovava parcheggiata sotto casa e il telefono suonava a vuoto.

Dai primi di dicembre sembra, appunto, che non si avessero più sue notizie. L'allarme è stato dato dai vicini. Per verificare la situazione, nel primo pomeriggio di domenica 31 dicembre, i vigili del fuoco, i soccorritori e i carabinieri si sono recati nell'abitazione del 76enne, che viveva solo ed era abbastanza conosciuto nella zona. Quando i pompieri hanno forzato la porta della casa, hanno trovato l'uomo privo di vita. Stando alle prime informazioni a disposizione, è probabile che la morte fosse avvenuta già da diversi giorni a causa di un malore.