Molesta le studentesse sul pullman Lecco-Como: si cerca il maniaco

Periodo decisamente fastidioso per i frequentatori della linea C40, ovvero l'autobus di Asf che collega Lecco a Como passando per Erba. Lungo questa tratta da qualche tempo è presente un molestatore che si palesa al mattino, quando c'è più gente, in modo da potersi confondere ed essere meno riconoscibile. Il suo modus operandi è sempre uguale: si siede di fianco a donne o ragazze (soprattutto studentesse) poi le molesta con parole e palpando le loro gambe o strusciandosi come può. Poi scende alla prima fermata utile: generalmente il pezzo coinvolto è quello tra Lipomo e Albese con Cassano, entrambi comuni del Comasco. In molti si chiedono come sia possibile che non sia ancora stato preso, ma non è facile reagire prontamente di fronte a determinate situazioni.

La presenza di questo individuo sull'autobus, specie nelle prime ore del mattino, è stata segnalata prima sui social ed è stata riferita dai colleghi di QuiComo.it: su alcune pagine Facebook e Instagram le vittime hanno cercato di mettere in guardia le altre donne con descrizioni molto precise. Un tam tam che è sfociato poi in cinque distinte segnalazioni arrivate alla direzione di Asf che ha subito messo a disposizione personale in borghese per cercare di coglierlo sul fatto, ma che martedì 24 ha sporto denuncia direttamente ai carabinieri di Como: i militari si stanno occupando della questione e hanno preso in mano la situazione. Sono state acquisite le immagini delle telecamere di sicurezza per cercare di individuare il maniaco. I social hanno sicuramente reso molto popolare questa vicenda e sarà solo questione di tempo prima che il maniaco venga individuato.

Chiunque avesse informazioni in merito quindi può rivolgersi al Comando dei carabinieri.