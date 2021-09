Manifesti no vax in centro Lecco, denunciate e sanzionate due persone

La Polizia ha bloccato un uomo e una donna che stavano tappezzando di volantini contro la campagna vaccinale anticovid i muri di via Cavour e piazza Garibaldi

Bloccati e denunciati dalla Polizia dopo aver affisso volantini abusivi novax in centro Lecco. Nella nottata di ieri, 2 settembre, gli agenti della Squadra Volanti sono intervenuti in Piazza Garibaldi dove erano stati segnalati due persone, un uomo ed una donna, con volto travisato, che avevano appena finito di affiggere diversi manifesti sui pilastri di una banca. Volantini dello stesso tenore erano stati incollati anche sulle pareti di altre palazzine delle vie limitrofe, tra locali e negozi.

I due sono stati trovati in possesso di oltre 100 volantini

Giunti sul posto, i poliziotti hanno visionato i manifesti affissi, sui quali erano riportate scritte, disegni e slogan di protesta contro la campagna di vaccinazione contro il Covid-19. Subito dopo, gli agenti della Questura cittadina hanno notato in via Cavour un uomo ed una donna vestiti con abiti scuri con felpe con cappuccio indossato, con il volto travisato, lei con mascherina e lui con un foulard sul naso e con uno zaino in spalla, i quali con fare sospetto cercavano frettolosamente di allontanarsi. A quel punto i poliziotti li hanno raggiunti procedendo ai controlli.

La coppia, che risultava ancora con le mani, i pantaloncini e le felpe imbrattate di colla, è stata inoltre trovata in possesso di oltre 100 volantini, rinvenuti all’interno dei loro zaini, corrispondenti a quelli poco prima affissi abusivamente, che sono stati così sequestrati.

Identificati e denunciati per notizie false, atte a turbare l'ordine pubblico

Alla luce di quanto accaduto la coppia, lui identificato per M.O., classe 1984, con precedenti di polizia e lei per M.S., classe 1991, entrambi di nazionalità italiana, sono stati denunciati per il reato di pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l’ordine pubblico. Nei loro confronti è scattata anche una sanzione illecita di distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni.