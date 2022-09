La comunità di Colico ricorda Marco Masetti a un anno dalla morte

Un anno. Sono trascorsi dodici mesi dalla morte di Marco Masetti, ristoratore di Colico, attivo in molteplici attività sociali e sportive. Una scomparsa che ha lasciato un grande vuoto nella comunità dell'Altolario, dove il 46enne lavorava ed era conosciuto per i suoi trascorsi sportivi e per la militanza in Fratelli d'Italia.

Masetti in gioventù aveva conquistato infatti il titolo di campione europeo 125 e aveva gareggiato anche al Motomondiale e in Superbike. Negli ultimi anni era molto noto per il suo impegno politico a servizio dei territori di Lecco e Sondrio.

I famigliari, gli amici e il Comune di Colico lo ricordano con affetto in occasione dell'anniversario della scomparsa. Oggi, venerdì 16 settembre alle ore 18, Marco e il fratello Patrick saranno ricordati con una Santa Messa nella parrocchia di San Giorgio a Colico.

La tragedia

A trovare il corpo senza vita di Masetti, il 16 settembre 2021, erano stati i volontari della Croce Rossa di Colico, entrati in azione con il supporto di un'automedica nel suo ristorante di via Giuseppe Mazzini. Dopo una breve visita i sanitari avevano constatato il decesso del 46enne.