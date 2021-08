Mercoledì i funerali di Marco Sordelli. Anche il Comune partecipa alla cerimonia

Anche il Comune di Lecco prenderà parte ai funerali di Marco Sordelli, ex dirigente e vice segretario comunale di Lecco, scomparso giovedì 26 agosto a causa di un incidente in montagna. La cerimonia si terrà domani, mercoledì 1 settembre alle 14:45 presso la Chiesa di San Luca a Milano. Alla cerimonia sarà presente il presidente del Consiglio comunale Francesca Bonacina insieme a una rappresentanza di colleghi, che avevano collaborato con lui negli anni dal 2017 al 2019 quando aveva ricoperto incarichi di rilievo.

“Una persona leale, competente e operosa - è così che lo ricorda Francesca Bonacina, già vicesindaco nella seconda giunta dell’allora sindaco Virginio Brivio. Porteremo alla famiglia il nostro più sentito cordoglio a nome dell’Amministrazione comunale e di quanti lo hanno conosciuto durante la sua esperienza al Comune di Lecco”.

L'incidente in montagna

L'uomo è morto giovedì 26 agosto dopo essere precipitato in montagna mentre si trovava sul Lagazuoi a Cortina d'Ampezzo (Belluno), dove era impegnato in una sessione di arrampicata in compagnia della sorella.

Come riportato dai colleghi di MilanoToday, intorno alle 17.20 di giovedì la centrale del Servizio sanitario di urgenza ed emergenza medica era stata allertata da una scalatrice, la quale aveva riferito come il fratello, a cui era legata in cordata, fosse volato per diversi metri, mentre stavano scalando la Via del buco sul Lagazuoi e come lei non riuscisse più a vederlo.

Non potendo avvicinarsi per il troppo vento alla parete, l'elisoccorso ha portato in quota una squadra del soccorso alpino di Cortina. Alcuni dei soccorritori hanno raggiunto la donna, ferma in sosta, e dall'alto l'hanno sollevata sulla cima, mentre un altro tecnico si è calato fino dall'alpinista, il quale purtroppo era privo di vita.

Il cordoglio del Comune

"Il Comune di Lecco esprime il suo cordoglio per la prematura scomparsa, a causa di un incidente in montagna verificatosi ieri, giovedì 26 agosto, di Marco Sordelli, dirigente e vicesegretario comunale presso il Comune di Lecco dal 2017 al 2019. Un giovane professionista, capace di ricoprire il suo incarico attivamente, nel rispetto dei ruoli, del rapporto con i colleghi e delle modalità di collaborazione, dimostrando profonda dedizione e interesse verso la città di Lecco, di cui amava particolarmente i monti. In questa tragico avvenimento, l'Amministrazione comunale, i colleghi e i dipendenti tutti si stringono attorno alla famiglia di Marco".