Persona dispersa a Margno, ricerche in corso

Ricerche in corso a Margno, in alta Valsassina, per una persona dispersa dal pomeriggio di oggi, venerdì 25 agosto. L'allarme è scattato alle ore 19. Il comando provinciale dei vigili del fuoco di Lecco ha inviato sul posto 2 squadre tra cui Ucl (posto di comando avanzato) e Saf (nucleo speleo alpino fluviale) insieme a un equipaggio del Distaccamento di Bellano. Allertato inoltre il 118, sul posto anche i tecnici del Soccorso alpino. Le operazioni di ricerca sono in corso (seguiranno aggiornamenti).