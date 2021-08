Valmadrera piange la morte di Maria dell'Oro: era catechista, volontaria e barista dell'oratorio

La donna aveva 93 anni ed era molto conosciuta in città per il suo attivismo

Cordoglio a Valmadrera per la scomparsa, all'età di novantatrè anni, di Maria Dell’Oro. La donna era un volto molto noto del volontariato valmadrerese svolto all'oratorio, ai tempi di don Carlo Bosisio e don Luigi Stucchi, come catechista, barista e volontaria e poi, sin dalla nascita avvenuta nel 1980, all'interno dell'Associazione Genitori e Amici degli Handicappati; Dell'Oro era attiva in questa veste prima all’oratorio, poi dal 1985 e fino a pochi mesi, fa al Centro Diurno a Parè, vicino al nipote Francesco.

“Ho conosciuto Maria da ragazzo - la ricorda il sindaco di Valmadrera Antonio Rusconi - quando con umiltà e quotidianità ha dimostrato un volontariato concreto, diretto, fatto di piccoli gesti rivolti ai bambini invece che ai disabili, ha lavorato per lotterie per raccolta fondi, si è sempre prodigata per gli altri”.

Venerdì 20 i funerali di Maria dell'Oro

Gli fa eco Ernesto Dell’Oro, presidente dell’Associazione Genitori e Amici degli Handicappati: “Maria è stata una delle prime volontarie a credere nel Centro, a lavorare per le sue prospettive, a investire tutto il suo impegno per i diversi progetti. Rappresenta una generazione di volontari che ha riunito i familiari dei disabili, facendo sentire l’ importanza del loro contributo e della loro voce”.

Maria lascia la sorella Madre Virginia, il fratello Pietro con Benigna e numerosi nipoti. I funerali si svolgeranno in Chiesa Parrocchiale venerdì 20 agosto alle 9.45.