Lutto a Lecco: scomparso lo storico fotografo Mario Marai. Il cordoglio del sindaco Gattinoni

Cordoglio a Lecco per la scomparsa di Mario Marai. Classe 1932, era una vera e propria istituzione della città, che aveva raccontato per interi decenni e con ogni mezzo fotografico messo sul mercato. Nativo di Verbania e titolare per tanti anni del negozio "Foto Ottica Lariana" di via Cairoli, oggi gestito dal figlio Marco, era una presenza irrinunciabile anche allo stadio "Rigamonti-Ceppi" di Lecco, luogo in cui ha scattato migliaia di istantanee durante le partite dell'Ac Lecco prima e della Calcio Lecco 1912 poi.

Giusto pochi giorni fa avevo avuto il piacere d'incontrarlo proprio presso l'impianto calcistico cittadino per Lecco-Pistoiese: «Tu vai in campo? Giusto, sei giovane. Io ho dato», era solito dirmi nei giorni in cui il maltempo la faceva da padrone; oppure, ancora, non ho la capacità di contare gli scambi di vedute avuti durante la partita stessa. Eppure, aldilà di qualche logico acciacco legato all'età, non aveva mai smesso di essere presente dove ci fosse qualcosa da raccontare, mettere su rullino prima e scheda di memoria poi, sempre dispensando un buon consiglio a chiunque gli capitasse vicino.

Ciao, Mario.

Il cordoglio del sindaco

Di seguito la nota del Sindaco di Lecco, Mauro Gattinoni: