Massi sulla strada per Esino, previsto un sopralluogo in mattinata

Non è ancora dato sapere se la strada fra Perledo ed Esino potrà essere riaperta. L'arteria viabilistica, Statale 753, è infatti chiusa in entrambi i sensi di marcia dalla serata di domenica a seguito della caduta di grossi massi sulla carreggiata al km 5,000 in corrispondenza dell'incrocio con Cortenova. Per fortuna nessun veicolo e nessuna persona sono rimasti coinvolti dal distaccamento.

L'intervento immediato dei Vigili del fuoco non ha consentito di accertare l'eventuale presenza di altro materiale incombente sulla strada, a causa della scarsa visibilità dovuta dalle condizioni meteo e dall'oscurità. I tecnici Anas efefttueranno un sopralluogo nella mattinata di lunedì.

Il distaccamento domenica sera

Paura sulla strada tra Perledo ed Esino nella serata di domenica: alcuni massi di grosse dimensioni si sono staccati dalla parete rocciosa e sono precipitati sulla carreggiata.

Subito è scattata la chiamata ai Vigili del fuoco del comando provinciale, che intorno alle 20.30 sono intervenuti per monitorare la situazione nonostante le difficoltà causate dal buio. Il traffico veicolare è stato prontamente sospeso.