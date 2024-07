Enorme masso si stacca dalla Grignetta, due scalatori rischiano grosso

Brutta disavventura per due scalatori in Grignetta. Un 32enne e il compagno di scalata se la sono vista decisamente brutta mentre si trovavano all'altezza del primo tiro della via Cassin del torrione Palma. Il problema, come raccontato da uno dei due - loro malgrado - protagonisti, è da ricondurre a “un enorme masso” che si è staccato dalla parete rocciosa, forse a causa di un animale di passaggio. Il tutto è avvenuto intorno alle 13 di lunedì 15 luglio e ha reso necessario l'intervento del Soccorso alpino di Lecco unitamente all'elisoccorso fatto decollare dall'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e al Soccorso Centro Valsassina d'Introbio.

“Aiutateci a ritrovare l'attrezzatura”

“Ci hanno recuperato in elicottero ma sul primo tiro della via abbiamo lasciato 4 rinvii e un totem. Se qualcuno capitasse lì e li recuperasse gliene sarei grato. Non spaventatevi per il sangue a terra, stiamo entrambi (abbastanza) bene”, si legge nel post diffuso da Marco su Facebook per ritrovare l'attrezzatura. Il ricovero è avvenuto in codice giallo per entrambi presso il sopracitato nosocomio bergamasco e l'ospedale Mandic di Merate.