Masso franato sulla Lorentino-Favirano, strada chiusa un'altra settimana

Resterà chiusa un'altra settimana la strada che collega le frazioni di Lorentino e Favirano, colpita dal crollo di un masso lo scorso 10 gennaio. La frana che ha interessato la parete rocciosa (nel territorio comunale di Calolziocorte) è infatti risultata più problematica del previsto e le operazioni di messa in sicurezza dureranno ancora fino a mercoledì o giovedì (25 o 26 gennaio) prossimi.

La conferma è stata data nel pomeriggio di ieri da Cristina Valsecchi, assessore alla Protezione civile del Comune di Calolzio: "Si comunica che la strada da Lorentino-Favirano rimarrà chiusa ancora una settimana. Purtroppo ci sono state più complicazioni del dovuto. Capiamo il disagio, ma purtroppo non possiamo aprire una strada che non sia in sicurezza. Appena avremo aggiornamenti, Vi informeremo. Grazie per l'attenzione".

Nei giorni scorsi, su iniziativa dell'assessore alle Opere pubbliche Dario Gandolfi, sono anche state posizionate delle barriere protettive più rigide - prima con pannelli in rete e successivamente con blocchi in cemento - per evitare che potessero ripetersi i pericolosi comportamenti della scorsa settimana quando qualcuno aveva spostato i new jersey per passare nonostante i divieti e la chiusura della strada per motivi di sicurezza.