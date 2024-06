Lutto in viale Turati. È scomparso Mauro Bertola, 49enne noto organizzatore di eventi del rione che a fine aprile aveva messo in piedi "La Festa del Viale", appuntamento che si teneva con un format simile anche prima della pandemia di Covid-19 ed era solito richiamare parecchie persone all'ombra della chiesa dei Cappuccini. Non solo, perchè con la sua Kilometrozero Eventi aveva dato vita a otto edizioni dell'OktoberLecch che andava in scena su lungolago in concomitanza con la tradizionale festa tedesca ed era in corso la ricerca di nuovi operatori food in vista del nono appuntamento. Sono solo due delle decine di eventi realizzati con successo durante un lungo periodo di attività interrottosi bruscamente, tanto che gli era stato dato il soprannome di Sindaco del Viale.

La camera ardente è allestita presso la camera mortuaria dell’ospedale "A. Manzoni" di Lecco, dove lunedì 1° luglio alle ore 11 verrà recitata una benedizione.

“Ciao Sindaco del Viale”

Sono decine i messaggi di cordoglio che s'incrociano sul web, tra quelli degli amici e anche degli artisti che si erano fatti conoscere a livello locale: “Grazie Mauro, sei stato il primo a portarmi "artisticamente" in viale al bar Napoleon di Raf. Sei stato un grande, da un marciapiede facevi nascere un banco\bar! Il credere con convinzione negli eventi che organizzavi ti rendeva unico. Lasci soli molti ragazzi e ragazze con la voglia di condividere musica e drink. Il popolo del Viale e non solo non ti dimenticherà. Ciao Sindaco del Viale... Buona notte eterna”, scrive il conosciuto Zeroluciano.