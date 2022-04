Maxi incidente con 8 persone coinvolte, intervento d'urgenza dei soccorsi

Maxi incidente con almeno 2 auto e 8 persone coinvolte a Imbersago, tra cui ci sarebbe anche una bambina di soli tre anni. Lo schianto è avvenuto poco prima delle 15 di oggi, domenica 10 aprile, lungo la Strada provinciale 56. L'allarme è scattato in codice rosso e presto si sono portati sul posto numerosi mezzi di soccorso tra cui l'elicottero di Areu da Milano, oltre a 5ambualanze, ai Carabinieri della Compagnia di Merate e ai Vigili del Fuoco del Comando di Lecco.

Stando alle prime informazioni raccolte, nell'incidente sarebbe rimasta ferita in modo grave una persona, trasportata proprio con l'elicottero all'ospedale di Varese in codice rosso. Per le altre l'intervento del 118 è proseguito in giallo e verde. Nell'incidente sarebbero rimaste coinvolte, oltre alla piccola, anche tre donne rispettivamente di 23, 31 e 67 anni, e due uomini di 36 e 70 anni. La strada è stata provvisoriamente chiusa al traffico. Al momento non sono noti altri elementi sull'accaduto.