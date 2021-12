Maxi incidente nella tarda serata a Olginate, otto persone coinvolte

Spaventoso incidente lungo la Strada provinciale 72 che attraversa Olginate. Nella tarda serata di ieri, venerdì 10 dicembre, due auto si sono schiantate e nella "carambola" sarebbero poi state coinvolte altre due vetture. In totale sono state otto le persone rimaste coinvolte nell'incidente avvenuto intorno alle ore 23 in via Milano. Tra loro quattro giovani tra i 20 e i 26 anni, oltre a due 45enni, e ad altre due persone di 32 e 38 anni.

L'allarme al 118 è scattato in codice rosso, sul posto si sono presto portati anche l'elicottero da Como e ben quattro ambulanze da Lecco, Calolzio e Galbiate. Con loro in azione anche i Vigili del Fuoco del Comando di Lecco, allertata inoltre la Polizia Stradale. Stando alle prime informazioni raccolte, quattro persone sarebbero state trasportate in ospedale a seguito delle ferite riportate nello schianto. Una di loro sarebbe in gravi condizioni.

L'aggiornamento delle condizioni dei feriti

Nella mattinata di sabato è stato poi possibile raccogliere informazioni più precise in merito alle condizioni delle persone rimaste coinvolte nell'incidente. Aiutati sul posto, ma non trasportati in ospedale (e quindi per loro solo lievi escorazioni e nessuna ferita): un uomo di 45 anni, un 32enne e un 38enne, oltre a una ragazza di 26 anni.

La persona più grave, trasportata all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice rosso con politrauma con frattura al femore, è un ragazzo di 20 anni. Un'altra ragazza di 20 anni è stata invece trasferita all'ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo con un trauma al bacino e a un gomito. Due uomini di 24 e 26 anni sono invece stati trasportati all'ospedale di Erba in codice verde con policontusioni.