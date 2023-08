Sorpasso sulla Provinciale con l'auto illegale: maximulta e sequestro

Maximulta e sequestro a Ballabio. Nella mattinata di sabato 5 agosto 2023 gli operatori della Polizia Locale di Ballabio, guidati dal comandante Marco Maggio, durante un controllo di polizia stradale hanno fermato un veicolo in sorpasso su Strada Provinciale all'altezza dell'intersezione con via Cinturino. Il veicolo controllato era senza copertura assicurativa e con fermo fiscale, inoltre il conducente straniero ha fornito delle generalità non corrette, senza esibire i documenti abilitativi alla guida. Pertanto gli agenti si sono recati presso la Questura di Lecco per effettuare rilievi foto dattiloscopici e hanno proceduto al deferimento all'autorità giudiziaria del guidatore in questione per false dichiarazioni a pubblico ufficiale e per il mancato rispetto del testo unico sull'immigrazione.

Sequestrato il mezzo

È stato sanzionato, inoltre, l'autore per sorpasso vietato e per mancata copertura assicurativa per 866 euro, nonché per circolazione con fermo fiscale per 1.980 euro per un totale di 2.850 euro. Il veicolo è stato invece sottoposto al sequestro amministrativo.

“Sono molto soddisfatto dei risultati ottenuti dalla nostra Polizia Locale, recentemente rafforzata grazie a una convenzione con i comuni di Cortenova, Premana e Margno - spiega il sindaco Bussola -. Questo intervento è solo l’ultimo di una serie di operazioni messe in campo, nel corso del primo mese di convenzione, per rendere il nostro territorio ancora più sicuro”.