Merate: medici in corsia sul fronte Covid, l'autoinfermieristica per le altre emergenze

Riorganizzazione di Areu per affrontare al meglio la nuova ondata di contagi da Covid-19. Il personale dell'automedica di Merate sarà in servizio sul fronte dell'epidemia, con l'autoinfermieristica per tutte le altre emergenze.

Il personale Areu, che appartiene al Sistema sanitario regionale, nello specifico caso del MSA2 (mezzo avanzato di secondo livello) della postazione di Merate, è messo a disposizione dalla Asst di Lecco ed è individuato tra le categorie di medici Anestesisti Rianimatori, Medici di Medicina di Urgenza e infermieri che provengono dalle aree intensive dell'Ospedale e che sono abilitati ad affrontare le problematiche dell'emergenza-urgenza sanitaria intra ed extraospedaliera.

La pandemia attualmente in corso comporta l'impellente esigenza di un ampliamento di offerta di posti letto di Terapia Intensiva e sub-Intensiva da parte degli ospedali. Areu, nell'ottica di una stretta collaborazione con l'Asst Lecco e con lo scopo di realizzare la maggiore armonia organizzativa possibile tra gli attori interessati e il territorio, ha provveduto a rimodulare la propria organizzazione di rete territoriale. L'obiettivo è «evitare risposte individuali, condividere le forze e la progettualità futura» spiega la stessa Asst.

Cosa cambia

Areu ha predisposto un programma di ridistribuzione dei mezzi di soccorso avanzato così da mettere a disposizione degli ospedali il maggior numero possibile di medici Anestesisti-Rianimatori, tale da salvaguardare i cittadini e il territorio. Nel caso specifico è prevista la rimodulazione del MSA2 notturno della Postazione di Merate in MSA1 H24. Rimane sul territorio nell'arco delle 24 ore un'auto a bordo della quale non c'è il medico, ma un infermiere con esperienza di area critica, specializzato e formato per affrontare le problematiche sanitarie dell'emergenza-urgenza territoriale. Questa rimodulazione garantisce un adeguato livello di sicurezza per il cittadino.

«La revisione organizzativa - spiegano dalla Asst Lecco - tiene conto anche di una serie di altri parametri. Tra questi le caratteristiche orografiche e demografiche del territorio, le patologie prevalenti, i tempi di intervento, la distanza dagli ospedali, la capacità di risposta ospedaliera ecc. Merate, da questo punto di vista, è al centro di un'area particolarmente ricca di presidi ospedalieri che offrono prestazioni specialistiche anche complesse: Merate stesso, Vimercate, Lecco, Monza e Desio».

La riorganizzazione è temporanea, entra in vigore da oggi, 2 novembre, ed è utile ad affrontare in maniera condivisa ed efficace l'emergenza pandemica garantendo la sicurezza dei cittadini e del territorio. Superata l'emergenza pandemica, il Servizio riprenderà con l'organizzazione precedente.