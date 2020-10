Automobili in fiamme, attimi di panico nella serata a Merate

Automobili in fiamme a Merate. Intervento nella serata di lunedì da parte dei Vigili del fuoco del Distaccamento volontario di Merate, accorsi con due squadre in Via Alessandro Volta per domare l'incendio che ha interessato due vetture.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le squadre sono state allertate intorno alle 20.20 e hanno terminato l'intervento alle 22 circa, domando il rogo. Per fortuna nessuna persona è rimasta coinvolta. Indagini da parte delle forze dell'ordine sono in corso per ricostruire la dinamica che ha causato il rogo e stabilirne le cause.

Gallery