Incendio in un casolare agricolo, intervento dei Vigili del Fuoco con tre mezzi

Via Laghetto

Intervento dei Vigili del Fuoco nella mattinata di oggi, sabato 14 agosto, a Merate. Un incendio ha coinvolto un casolare agricolo situato in via Laghetto dove si trovava una persona. Dopo l'allarme, dal Comando dei pompieri sono state inviate sul posto un'autopompa e un'autobotte dal distaccamento di Merate, e un'altra autopompa dalla sede centrale.

La persona che si trovava all'interno del casolare è stata quindi affidata al personale sanitario per le cure e gli accertamenti del caso. Le condizioni dell'uomo - comprensibilmente spaventato per l'accaduto - non sarebbero gravi.