Macchinario a fuoco, danni in azienda

Incendio in un'azienda di Merate e pronto intervento dei vigili del fuoco per spegnere il rogo. I fatti sono avvenuti nella notte tra giovedì 25 e venerdì 26 maggio. Fiamme e fumo hanno interessato in particolare un macchinario.

Non appena scattato l'allarme, sono state inviate sul posto due autopompe e due autobotti dal distaccamento di Merate e dalla sede centrale di Lecco. I pompieri hanno così circoscritto e spento l'incendio. Non si registrano feriti.