Incidente di Merate: è morto l'anziano travolto mentre era in sella alla propria bici

Purtroppo non ce l'ha fatta l'anziano ciclista travolto da un'auto nella mattinata di sabato 4 maggio a Merate. Troppo gravi le ferite riportate dall'83enne nello schianto con un'Audi avvenuto in via Verdi, mentre viaggiava in sella alla propria bicicletta. Le sue condizioni sono apparse da subito molto gravi. Non appena scattato l'allarme in codice rosso, l'uomo è stato soccorso e trasportato in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza dove è giunto in condizioni disperate ed è morto dopo alcune ore. A perdere la vita Antonio Crippa, ex macellaio residente proprio a Merate.

L'esatta dinamica dell'incidente è ancora al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto. Sembra che l'uomo avesse iniziato un'improvvisa manovra di attraversamento della strada in sella alla propria bici senza accorgersi che dalla direzione opposta stava sopraggiungendo l'auto che l'ha poi investito. La dinamica è ancora da confermare in maniera ufficiale, anche a seguito delle testimonianze raccolte dalle forze dell'ordine sul posto. L'impatto tra la bici e l'auto è stato violento e l'uomo sarebbe sbalzato per alcuni metri. Uno scontro poi risultato fatale. Sempre in via Verdi, all'incrocio con via Cernuschi, due settimane fa era avvenuto un altro incidente con un pedone di 55 anni investito e trasportato in ospedale.