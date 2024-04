Incidente a Merate, giovane investita e soccorsa d'urgenza

Intervento dei soccorsi in codice rosso questa mattina a Merate per prestare aiuto a una giovane investita da un'auto. L'incidente stradale è avvenuto alle ore 8.30 lungo viale Giuseppe Verdi. Ad avere la peggio una ragazza di 23 anni travolta mentre stava proseguendo a piedi. L'impatto è stato violento e la giovane sarebbe caduta a terra dopo un volo di alcuni metri. La persona alla guida della vettura si è subito fermata a prestare aiuto.

Immediato l'allarme ad Areu - Agenzia regionale di emergenza urgenza - la cui centrale ha inviato sul posto un'ambulanza della Croce bianca di Merate e l'auto con il medico a bordo. Allertati anche i carabinieri, gli agenti della polizia locale giunti sul posto per i rilievi, e i vigili del fuoco. Dopo le prime cure portate sul posto, la giovane paziente è stata trasferita in ospedale in codice giallo.