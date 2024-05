Il sole, atteso da giorni, ha baciato l'apertura del Mercato Europeo di Lecco. La fortunata manifestazione, giunta ormai alla sua 12^ edizione, è stata aperta con il taglio del nastro avvenuto al mezzogiorno di venerdì 17 maggio, ma sin dalle 9 le bancarelle hanno ricevuto i tanti visitatori - italiani e stranieri - che hanno percorso il lungolago cittadino e hanno effettuato i loro acquisti: più di 60 espositori sono arrivati in città e ci rimarranno fino a domenica 19 maggio per animare il lungolago e l’area food allestita in Piazza Stoppani.

Il Mercato Europeo di Lecco

Tra gli espositori stranieri, oltre alla conferma dei banchi storici che da 12 edizioni rendono speciale questo appuntamento, ci sono alcune importanti novità e graditi ritorni. Il primo riguarda l’Austria, con il ritorno dei brezen freschi a cui si aggiunge uno stand con i prodotti tipici dell’est Europa, come caviale, pesce in scatola e vodka. Non solo Europa, quest’anno il Mercato si apre ai sapori d’Oltreoceano e ospita uno stand con dolciumi e bibite americane di importazione e uno street fooder americano che servirà hot dog, pulled pork e ribs bbq. Da provare, per i più curiosi anche l’hamburger di canguro direttamente dall’Australia. Dall’Italia, invece, le principali novità saranno i prodotti tipici di Norcia e Amatrice e uno stand dedicato al bagoss.

A solleticare il gusto di residenti e turisti non ci sono solo i prodotti della gastronomia internazionale. Come da tradizione, infatti, il Mercato si è arricchito delle creazioni degli artigiani della pelle e dell’oreficeria con una novità in arrivo dalla Polonia, uno stand di bigiotteria in ambra naturale. Tante le proposte d’abbigliamento, i giocattoli e gli articoli per la cura della persona, prodotti che vanno a comporre la ricca offerta di questo tradizionale appuntamento.

La manifestazione resterà aperta con orario continuato dalle 9.00 alle 24.00 sia venerdì che sabato, mentre domenica il mercato chiuderà alle 22.00.

“Il lungolago di Lecco continua ad accogliere eventi che animano la proposta enogastronomica e incuriosiscono i tanti turisti che stanno già scegliendo la nostra città in questo periodo - spiega Giovanni Cattaneo, assessore all’attrattività territoriale di Lecco -. Ringrazio gli organizzatori che hanno curato in modo particolare la logistica di questa edizione confrontandosi con gli uffici comunali per configurare gli spazi del Mercato europeo 2024, confermando la compatibilità dell'iniziativa con l'avanzamento del cantiere del waterfront”.

“Per Confesercenti è sempre un piacere e un onore tornare a Lecco con la 12^ edizione del nostro Mercato Europeo sullo splendido lungolago della città - conferma Cesare Rossi, vicedirettore di Confesercenti Bergamo -. Edizione attesa anche per le molte novità che abbiamo previsto tra gli espositori e perché Lecco si sta confermando ogni anno una città attrattiva e ricca di punti di interesse, i dati economici sul turismo, infatti, sono molto positivi e il palinsesto delle iniziative che animeranno questa cornice di lago, fino a fine estate, sono davvero importanti. Un grazie sincero all’Amministrazione per la preziosa collaborazione e a tutti gli espositori per la fiducia che ci riservano, dimostrando il loro affetto per la città e la loro professionalità e passione nell’accogliere i lecchesi e i moltissimi turisti in questa tre giorni che speriamo sia di vera festa condivisa; augurandoci che il meteo sia clemente”.

Le modifiche alla viabilità

Dal 17 al 19 maggio in piazza Stoppani, Lungolario Cesare Battisti e Lungolario Isonzo, largo Europa e riva Martiri delle Foibe troverà spazio la 12^ edizione del Mercato Europeo di Lecco, per un evento a cura di Confesercenti di Bergamo.

Per consentire l'allestimento del mercato, che consterà di oltre 60 espositori, domenica 19 maggio sarà in vigore il divieto di transito veicolare in Lungolario Isonzo, dalle 14 alle 18 nel tratto compreso tra largo Europa e piazza Cermenati e dalle 22 alle 24 nel tratto compreso tra piazza Cermenati e largo Europa. Sarà inoltre istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 13 alle 18 in Lungolario Isonzo nel tratto compreso tra largo Europa e piazza Cermenati e dalle 21 alle 24 nei due stalli di sosta adiacenti agli ingressi di riva Martiri delle Foibe.

Il divieto di sosta con rimozione forzata sarà istituito, inoltre, dalle 12 di giovedì 16 maggio alle 22 di domenica 19 maggio nei parcheggi a pagamento di Lungolario Cesare Battisti (lato a lago) e dalle 12 di giovedì 16 alle 11 venerdì 17 nei due stalli di sosta adiacenti agli ingressi di riva Martiri delle Foibe.