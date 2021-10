Cade un aereo a San Donato (Milano): palazzo in fiamme, 8 morti

Un velivolo è precipitato a San Donato (Milano), in via Marignano (angolo via 8 ottobre 2001), intorno alle 13 di domenica 3 ottobre. L'area è quella nei pressi della metro linea 2 gialla, che ha capolinea San Donato. Siamo esattamente al confine tra il Comune di Milano e quello sandonatese. Secondo i primi riscontri il piccolo aereo (un Pc-12) avrebbe perso rapidamente quota fino a colpire un edificio. Il palazzo è andato in fiamme. Atm fa sapere che non c'erano persone dentro lo stabile e non ci sono feriti a terra.

Sul posto sono immediatamente giunti gli agenti della polizia di Stato, vigili del fuoco, i carabinieri, il personale di Areu 118 (con 5 ambulanze, l'elisoccorso e automedica). Il traffico aereo su Linate è stato sospeso. Sembra che l'aereo sia proprio partito dal city airport meneghino in direzione Olbia (Sardegna) e stesse tentando il rientro per un problema tecnico. Ma qualcosa non ha funzionato.

Video: le prime immagini dopo lo schianto

A bordo, dai primi riscontri, sembra ci fossero 8 persone (pilota e passeggeri). Nessuno di loro ce l'ha fatta: sono tutti morti nell'impatto. Tra le vittime anche un bambino. Si tratta di stranieri, probabilmente francesi o svizzeri. L'aereo caduto è un monomotore, monoplano ad ala bassa, progettato e prodotto dall'azienda aeronautica svizzera Pilatus Aircraft: solitamente molto affidabile, viene usato per brevi tratte ed è principalmente utilizzato da aziende e manager. E' in produzione dagli inizi degli anni Novanta. Da Flightradar è possibile vedere il brevissimo tratto dell'aereo, che, una volta decollato, ha virato e ha finito rovinosamente la sua corsa su una palazzina.