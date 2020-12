Truffatore seriale "lecchese" ricercato gira per la Stazione Centrale: arrestato

Sarebbe dovuto essere in carcere dove avrebbe dovuto scontare una pena per aver ordito più di una truffa. Invece girava liberamente per la Stazione Centrale di Milano. La polizia ferroviaria però l'ha fermato durante un controllo e dopo averlo identificato l'ha tratto in arresto.

Ricercato per varie truffe aggravate

In manette è così finito un 32enne italiano ricercato per varie truffe aggravate e già colpito da un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti e contestuale ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Lecco.

Durante un servizio in stazione, gli agenti hanno identificato il giovane e, grazie ad accertamenti, constatato che doveva espiare una pena di oltre tre anni per truffa aggravata, oltre a essere destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Tribunale di Napoli, sempre per lo stesso reato. Dopo l'arresto, il 32enne è stato condotto al carcere di San Vittore.