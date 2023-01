Incendio nei box condominiali, vigili del fuoco in azione

Danni e paura questa mattina per l'incendio che interessato due box interrati in un condominio di Missaglia, nella Brianza lecchese. L'allarme è scattato intorno alle ore 10 di giovedì 26 gennaio. Sul posto per sedare le fiamme e il fumo sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco del Comando di Lecco con 4 mezzi, in particolare due autopompe serbatoio, un'autobotte e un carro aria.

Le operazioni - ancora in corso alle 11.30 - sono rese difficili dal fumo. Stando alle prime informazioni a disposizione, non ci sarebbero fortunatamente persone ferite.