Cinque auto a fuoco in un parcheggio, intervento in forze dei pompieri

Fumo, danni e paura per l'incendio che ha devastato ben 5 automobili oggi a Molteno. I Vigili del Fuoco sono dovuti entrare in azione nel pomeriggio di martedì 7 giugno in piazza Europa per sedare il rogo che ha interessato diversi veicoli in sosta. Dal Comando di Lecco e dal distaccamento di Valmadrera sono arrivati ben 12 pompieri a bordo di due autopompe serbatoio e di un'autobotte.

L'incendio ha danneggiato anche la vicina casetta dell'acqua. Ancora in corso le verifiche per stabilire le cause del rogo che si è propagato con facilità interessando appunto, ben 5 mezzi. Nel Lecchese sono stati diversi, nell'ultimo periodo, i casi di macchine distrutte dalle fiamme. Gli ultimi, prima di quello di Molteno, si sono verificati a Lecco e a Olginate.